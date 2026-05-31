Російські дрони атакували склад логістичної компанії у Дніпрі

У Дніпрі після атаки росіян спалахнула пожежа на складі логістичної компанії

Унаслідок ворожого прильоту в обласному центрі виникла пожежа на території цивільного підприємства

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити цивільну логістичну інфраструктуру України. Новою мішенню для ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників став великий цивільний об'єкт у місті Дніпро. Удар призвів до масштабного займання та значних матеріальних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території приватної логістичної компанії. Внаслідок потужного вибуху виникла пожежа всередині складського приміщення. Вогонь швидко поширився по будівлі та перекинувся на прилеглу територію. За словами очільника ОВА, полум'я також охопило автомобілі, що були припарковані поруч із логістичним терміналом на внутрішньому майданчику.

На місце надзвичайної події оперативно прибули чергові розрахунки рятувальників Дніпропетровщини. Вогнеборці розгорнули штаб пожежогасіння та розпочали ліквідацію кількох осередків горіння одночасно, намагаючись відсікти вогонь від сусідніх споруд підприємства.

фото: Олександр Ганжа

Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та приборкувати вогонь.

Інформація щодо можливих поранених чи загиблих серед працівників нічної зміни складу та місцевих мешканців наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські війська не припиняють масованих ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Черговою мішенню ворога став житловий квартал у місті Шостка. Окупанти поцілили по приватному сектору, зруйнувавши оселю мирних мешканців та поранивши цивільну особу.