Нічний наліт на Житомирщину: ворог неодноразово атакував критичну інфраструктуру

Епіцентром ворожої атаки цього разу став Коростенський район

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Минулої доби російські війська завдали серії ударів по цивільних та енергетичних об'єктах області

Протягом минулої доби під масованим ударом опинилася Житомирська область, де під прицілом ворога опинилися промислові підприємства та об'єкти життєзабезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

Епіцентром ворожої атаки цього разу став Коростенський район – важливий логістичний та промисловий вузол області.

«Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня», - зазначив очільник ОВА.

Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів. Триває усунення наслідків ворожих ударів, додав Бунечко.

Нагадаємо, російські війська не припиняють масованих ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Черговою мішенню ворога став житловий квартал у місті Шостка. Окупанти поцілили по приватному сектору, зруйнувавши оселю мирних мешканців та поранивши цивільну особу.