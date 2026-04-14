Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий

Дарія Демяник
З великим болем народжується новий порядок, зазначає Буданов
фото: Reuters

Україна в центрі глобальних змін у світі, наголошує голова Офісу президента

Зараз формується новий світопорядок, а Україна є активним учасником цього процесу. Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Відповідаючи на запитання про те, чи є війна в Україні та на Близькому сході частиною одного великого конфлікту, генерал сказав наступне: «Так. З великим болем народжується новий порядок. Старий мертвий, шляху назад немає, тому ми повинні боротися, поки не зміцниться новий світ».

Щодо участі Росії у війні на Близькому Сході Буданов сказав: «Обмін інформацією між Москвою та Тегераном не є гіпотетичним – і це факт».

Нагадаємо, Україна конвертує свій унікальний бойовий досвід у стратегічні ресурси. Президент Володимир Зеленський розповів про розбудову нової архітектури безпеки у співпраці з країнами Перської затоки. За словами глави держави, українські фахівці не лише допомагають партнерам захищати небо від іранських дронів, а й отримують натомість критично важливе паливо та засоби захисту для вітчизняної енергетики.

Президент підкреслив, що Україна виходить на рівень довгострокового стратегічного партнерства з ключовими гравцями регіону. Він повідомив про підготовку та реалізацію угод, розрахованих на 10 років.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкрив деталі участі українських військових експертів у зміцненні систем протиповітряної оборони країн Близького Сходу. За словами глави держави, український досвід боротьби з іранськими «шахедами» став ключовим для створення сучасних систем захисту неба в регіоні, а наші перехоплювачі вже пройшли успішне бойове хрещення за межами України.

Теги: війна Україна Кирило Буданов Іран Ізраїль

