Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих

Президент підкреслив, що терористичний удар є цинічним, не має жодного військового сенсу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі у лікарні перебуває сім поранених після російського удару по Запоріжжю. Зокрема, атака забрала 12 життів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз у лікарні сім поранених після російського удару по Запоріжжю, і ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих. Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя», – йдеться у заяві.

Зеленський підкреслив, що цей терористичний удар є цинічним, не має жодного військового сенсу. Він додав, що російські атаки по українських містах і селах не припиняються жодного дня.

«Увечері російські виродки завдали уд

ару по Дніпру. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на «святкування». Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя», – підсумував президент.

