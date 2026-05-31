Окупанти знову атакували Шостку, є травмований

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
Росіяни завдали удару по житловому сектору Шостки
фото: ДСНС Сумщини
Унаслідок ворожого прильоту на Сумщині спалахнув приватний будинок

Російські війська не припиняють масованих ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Черговою мішенню ворога став житловий квартал у місті Шостка. Окупанти поцілили по приватному сектору, зруйнувавши оселю мирних мешканців та поранивши цивільну особу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворожий снаряд поцілив безпосередньо у житловий будинок, унаслідок чого миттєво спалахнула масштабна пожежа. Вогонь швидко поширювався, і виникла серйозна загроза перекидання полум'я на сусідні господарські та житлові споруди щільної забудови.

фото: ДСНС Сумщини
фото: ДСНС Сумщини

Одразу після прибуття перших підрозділів ДСНС виникла реальна загроза повторних ворожих ударів по тій самій локації. Через це керівництво ухвалило рішення тимчасово призупинити роботи та відвести особовий склад в укриття задля збереження життя рятувальників.

фото: ДСНС Сумщини
фото: ДСНС Сумщини

Щойно безпекова ситуація стабілізувалася, рятувальники ДСНС повернулися на позиції. Завдяки професійним діям пожежників усі осередки горіння було остаточно локалізовано та ліквідовано, а сусідні будинки – врятовано від знищення.

Уникнути постраждалих під час цієї атаки не вдалося. Унаслідок вибуху та руйнування будинку травми різного ступеня важкості дістала одна людина. Потерпілому цивільному громадянину оперативно надали першу медичну допомогу.

Як відомо, російські окупаційні війська здійснили черговий цілеспрямований теракт проти критичної та цивільної інфраструктури України. У ніч на сьогодні, 30 травня, під час масованої повітряної атаки на Сумську область, ворог повністю зруйнував будівлю залізничного вокзалу в місті Шостка та завдав суттєвих пошкоджень усій інфраструктурі станції. 

Атака на прифронтове місто відрізнялася особливою жорстокістю. Росіяни спрямували на залізничну станцію кілька десятків ударних безпілотників типу «Шахед». Унаслідок серії прямих влучань спалахнула потужна пожежа, а саму будівлю міського вокзалу було фактично стерто з лиця землі. Окрім головного корпусу, серйозних пошкоджень зазнали колії, системи зв'язку, перони та супутня технічна інфраструктура вузла.

Окупанти знову атакували Шостку, є травмований
Окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини
Російський дрон атакував підприємство на Чернігівщині, загинув чоловік
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
