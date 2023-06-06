Катастрофа на Каховській ГЕС: коли очікується критично високий рівень води

Першочергово евакуйовуватимуть жителів населених пунктів Бериславського та Херсонського районів

Критично високий рівень води через підрив Каховської ГЕС очікується близько 11 години. Вода вже пройшла половину шляху. Про це в ефірі марафону заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

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За словами Самойленка, зараз частково підтоплена Тягинка, яка розташована на пів дороги до Херсона. У місті – немає критичної ситуації.

«Мікрорайон Острів дійсно буде частково підтоплений, ми до цього готуємось - ДСНС працює в повному обсязі. Піднялися служби санітарно-епідеміологічного режиму, тому що вода несе за собою той бруд, який може вплинути на людей. Всі лікарні сьогодні в готовності. Паніки не існує. Ще від 20 жовтня відомо про можливість мінування цієї електростанції, греблі, тому херсонська влада готова до події, яка відбулася сьогодні вранці», – сказав голова облради.

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Також посадовець зазначив, що першочергово евакуйовуватимуть жителів населених пунктів Бериславського та Херсонського районів, які розташовані в низинах річок Дніпро та Інгулець.

«Ситуацію ми бачимо, всіх, хто потребує, буде евакуйовано, особливо з сіл Тягинка, Львове, Дар'ївка, можливо, Інгулець і частково - обласного центру. Евакуація – це не обов'язково виїзд в інші населені пункти, бо спад води прогнозують вже після першої доби, і ми будемо бачити ситуацію, що далі робити», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.