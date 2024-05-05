Харків під ударом авіації загарбників: поранень зазнали 10 містян

Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки

Удень 5 травня російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Про це інформує ДСНС України.

Щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення, кількість уточнюється.

На місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.

Наразі проводиться обстеження вражених територій та об’єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС.

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Нагадаємо, окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Унаслідок цього постраждали п’ятеро осіб, серед яких одна дитина.

Також у ніч проти 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.