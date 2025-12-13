Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

13 грудня станом на 22:00 відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 126 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки на позиції наших військ у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників атакував в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили вісім атак ворога у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1389-й день повномасштабної війни в Україні.