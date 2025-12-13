Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив

Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 грудня станом на 22:00 відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 126 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки на позиції наших військ у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників атакував в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили вісім атак ворога у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку Степногірська.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1389-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ситуація на фронті 7 грудня
Лінія фронту станом на 7 грудня 2025. Зведення Генштабу
7 грудня, 22:13
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 361 танків
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
22 листопада, 07:10
Ситуація на фронті 19 листопада
Лінія фронту станом на 19 листопада 2025. Зведення Генштабу
19 листопада, 22:16
Нині триває 1362-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
16 листопада, 08:24
За добу на Покровському напрямку знищено 4 танки та 8 бронемашин
На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб
15 листопада, 12:34
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові
14 листопада, 17:09
Нині триває 1360-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2025 року
14 листопада, 08:12

Події в Україні

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua