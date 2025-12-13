Зеленський заявив про «значний шанс» для миру

Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами

Президент летить до Берліна і готується до зустрічі з командою Трампа

Українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Як інформує «Главком», про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 грудня.

Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

«Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України», – заявив глава держави.

За його словами, також триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо відновлення України після війни.

«Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни», – сказав він.

Президент наголосив, що зараз є «значний шанс» для закінчення війни.

«І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.