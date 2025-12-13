Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський заявив про «значний шанс» для миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами
фото: Офіс президента

Президент летить до Берліна і готується до зустрічі з командою Трампа

Українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Як інформує «Главком», про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 грудня.

Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

«Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись. Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України», – заявив глава держави.

За його словами, також триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо відновлення України після війни.

«Найголовніше – будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни», – сказав він.

Президент наголосив, що зараз є «значний шанс» для закінчення війни.

«І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Читайте також:

Теги: росія США Володимир Зеленський президент влада переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявляв, що ні Галущенко, ні Гринчук не можуть залишатися на своїх посадах
Зеленський змінив склад РНБО після скандалу з «Енергоатомом»
14 листопада, 15:26
Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край «цій варварській війні»
«Росія може зробити це завтра». Велика Британія про закінчення війни в Україні
20 листопада, 02:16
Поставки російської нафти після вибуху залишаються стабільними
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
3 грудня, 22:05
Макрон анонсував поїздку до Лондона для зустрічі з лідерами України, Німеччини та Великої Британії
Зеленський зустрінеться з Макроном, Стармером та Мерцом у Лондоні: названо дату
7 грудня, 01:20
Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
9 грудня, 11:52
Дкбовик зазначив, що війна зруйнувала частину виборчої інфраструктури й ускладнила оновлення списків
У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні
11 грудня, 06:09
Президент назвав традицію «важливим символом добра та єдності»
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)
11 грудня, 16:51
Путін наказав своїм військам продовжувати агресію проти України для «виконання завдань»
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
11 грудня, 17:55
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
14 листопада, 06:50

Події в Україні

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
Відключення світла 14 грудня: де і коли не буде електрики
Відключення світла 14 грудня: де і коли не буде електрики
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua