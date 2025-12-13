Головна Країна Події в Україні
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Звільнені білоруси можуть залишитися в Україні, або ж переїхати до Європи
Загалом у списку 109 людей

Проєкт «Хочу жити» опублікував список звільнених білоруських громадян. Наразі вони перебувають у безпеці на території України. Про це повідомляє «Главком».

Загалом у списку 109 людей. Зазначається, що усі білоруси, як вільні люди, за власним бажанням зможуть як залишитися в Україні, так і в найкоротші терміни бути переміщені до Польщі, Литви або інших європейських країн, де у багатьох проживають їхні сім'ї та близькі.

«Окремо підкреслюємо, що мова не йде про обмін на військовополонених росіян і білорусів. Російська сторона не дотримується, зокрема, і Стамбульських домовленостей щодо першочергового повернення поранених і хворих військовополонених, у зв'язку з чим вони продовжують перебувати в Україні. Крім того, Росія не виявляє жодного інтересу до повернення з полону іноземних громадян, які воювали на її боці і потрапили в полон», – ідеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.

