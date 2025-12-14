Головна Країна Події в Україні
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
У Сумах ворожий БПЛА атакував багатоповерхівку
фото: Артем Кобзар

Відповідні служби продовжують працювати на місці, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити безпеку громадян

13 грудня, у Зарічному районі місті Сум, ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи будівлі, де вибуховою хвилею було вибито понад 100 вікон, зокрема близько 40 у приватних квартирах. Про це повідомляє ДСНС та місцева влада, пише «Главком».

Також внаслідок вибуху пошкоджено 10 автомобілів, що стояли поблизу будинку. Ударною хвилею пошкоджено цивільний транспорт, а також деякі конструкції навколишньої інфраструктури.

У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС

На місце події негайно прибули рятувальники та відповідні служби, які обстежили територію. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники надали необхідну допомогу мешканцям будинку, постраждалим від вибухової хвилі, і підтримали порядок на місці події.

У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС

Обставини атаки уточнюються, але за попередньою інформацією, внаслідок влучання безпілотника пошкоджено частину інфраструктури міста. Відповідні служби продовжують працювати на місці, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити безпеку громадян.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

Теги: Суми безпілотник обстріл ДСНС

У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 грудня 2025. Зведення Генштабу
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру

