У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
Відповідні служби продовжують працювати на місці, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити безпеку громадян
13 грудня, у Зарічному районі місті Сум, ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи будівлі, де вибуховою хвилею було вибито понад 100 вікон, зокрема близько 40 у приватних квартирах. Про це повідомляє ДСНС та місцева влада, пише «Главком».
Також внаслідок вибуху пошкоджено 10 автомобілів, що стояли поблизу будинку. Ударною хвилею пошкоджено цивільний транспорт, а також деякі конструкції навколишньої інфраструктури.
На місце події негайно прибули рятувальники та відповідні служби, які обстежили територію. Згідно з попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники надали необхідну допомогу мешканцям будинку, постраждалим від вибухової хвилі, і підтримали порядок на місці події.
Обставини атаки уточнюються, але за попередньою інформацією, внаслідок влучання безпілотника пошкоджено частину інфраструктури міста. Відповідні служби продовжують працювати на місці, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити безпеку громадян.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.
Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.
За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».
Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.
