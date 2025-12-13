Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Партизан» – єдина у світі реактивна система, встановлена на BMW-седані
фото: 15-й армійський корпус/Facebook

«Партизан» успішно працював на Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках

Боєць 7-го батальйону 114 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій на позивний «Сержик» створив єдину у світі реактивну систему, встановлену на BMW-седані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 15-й армійський корпус

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW фото 1

Захисник родом із Миколаївщини, до повномасштабного вторгнення працював трактористом, займався авто, був співзасновником клубу «БМВ Бориспіль». 24 лютого 2022 року він разом із другом одразу прийшов до військкомату.

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW фото 2

«Інженерний хист і любов до машин привели до створення унікальної РСЗВ «Партизан» – єдиної у світі реактивної системи, встановленої на BMW-седані. Сергій сам посилив авто, додав спортивні амортизатори, адаптував його під фронтові навантаження. Перевага машини – блискавичне розгортання та швидкий відхід із позицій, інколи до 200 км/год», – вказують у 15-му армійському корпусі.

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW фото 3

«Партизан» успішно працював на Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках.

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW фото 4

Нагадаємо, Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C. Техніки проводять роботи з підготовки техніки до виконання бойових завдань.

Також уряд Австралії підтвердив передачу Україні танків Abrams у межах оборонного пакету вартістю A$245 млн.

