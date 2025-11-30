Атака на Харківщину: дрони влучили у приватний сектор, є постраждалий

Удар російських дронів спричинив пожежу

Сьогодні вночі, 30 листопада, російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками на село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району на Харківщині. Ворожі БпЛА спричинили пожежі та призвели до постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, два ударні безпілотники влучили безпосередньо у приватний сектор населеного пункту. Внаслідок влучань спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.

фото: ДСНС Харківщини

Відомо про одного постраждалого – 52-річного чоловіка, який отримав травми внаслідок ворожої атаки.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. У складі задіяних сил працювали медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади, які надали необхідну допомогу постраждалому та працювали над приборканням вогню, спричиненого потужним ударом.

Нагадаємо, цієї ночі населені пункти Дніпропетровської області зазнали чергових атак з боку російських терористів, внаслідок чого є постраждалі мирні жителі, пошкоджене житло та знищені авто. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

У Самарівській громаді ворожий безпілотник влучив у приватний сектор. Постраждала 68-річна жінка, яка отримала необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки спалахнув будинок і дві легкові автівки – все повністю знищено. Ще одна машина та два причепи отримали пошкодження.