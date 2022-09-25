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Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області
Деякі райони Харкова зруйновані майже вщент
фото: t.me/kt20220224

«Підстав для оголошення евакуації з області немає»

350 тисяч мешканців Харкова та області залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Це люди, які виїжджали, шукаючи собі більш безпечне місце або на Харківщині, або на території інших регіонів. Таку цифру у інтерв’ю «Главкому» навів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Крім того, наразі у Харкові проживають близько мільйона мешканців, хоча до 24 лютого їх було близько двох мільйонів.

«Люди виїжджали в передмістя, наприклад, Мерефу – це найбільший населений пункт біля Харкова. Там до 24 лютого населення становило від 10 до 15 тис., зараз – приблизно 25 тис. Або можемо взяти населений пункт Первомайський – зараз там плюс 5 тис. внутрішньо переміщених осіб. У Богодухівському району – біля 80 тисяч внутрішньо переміщених. Люди намагаються мігрувати всередині області. Навіть коли ми пропонуємо евакуацію – вони не хочуть виїжджати за межі області», – сказав Синєгубов.

Начальник ОВА також пояснив, за яких умов в області можуть оголосити примусову евакуацію.

«Підстав для примусової евакуації може бути декілька. Одна з них – ризик ведення бойових дій на території населеного пункту. Друга – ризик потрапляння цього населеного пункту в оточення або під окупацію. Третя – пошкодження критичної інфраструктури, внаслідок якого за низької температури буде відсутнє опалення. Наразі у нас підстав для оголошення примусової чи непримусової евакуації з області немає», – розповів він.

Однак поряд із цим, є потреба у евакуації людей, чиї помешкання розбиті або зруйновані, каже Олег Синєгубов. Досі тривають обстріли вже звільнених територій, тому ця евакуація має бути індивідуальною.

Раніше голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть. 

Читайте також: Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік
Теги: евакуація населення опалення

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