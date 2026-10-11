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Міністр оборони назвав найефективніший засіб боротьби з російськими реактивними дронами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Міністр оборони назвав найефективніший засіб боротьби з російськими реактивними дронами
Україна використовує винищувачі F-16 та літаки Mirage для протидії повітряним цілям
фото: reuters

Хмара: Авіація залишається одним із найефективніших засобів протидії реактивним БпЛА

Україна використовує різні засоби для боротьби з російськими реактивними дронами. Водночас міністр оборони Євгеній Хмара назвав авіацію одним із найефективніших способів протидії таким безпілотникам. Про це він заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Сьогодні авіація залишається одним із найбільш ефективних засобів боротьби з реактивними безпілотниками», – зазначив міністр.

За його словами, ефективність застосування авіації продовжує зростати завдяки майстерності пілотів та кращій координації.

«Ефективність застосування авіації продовжує зростати завдяки майстерності пілотів та кращій координації. І завдяки цьому зараз наша авіація використовує вже менше боєприпасів на одну повітряну ціль. Плануємо ще покращувати цей показник», – повідомив Хмара.

Російські реактивні ударні дрони, зокрема «Герань-3», відрізняються від звичайних шахедів типом двигуна та вищою швидкістю польоту. За даними військових, окремі реактивні модифікації можуть розвивати швидкість близько 400–600 км/год. Через це українським силам ППО залишається менше часу на виявлення, супровід і перехоплення таких цілей. 

Міністерство оборони працює над збільшенням доступності F-16 для бойового чергування. Одним із вузьких місць залишається технічне обслуговування літаків, і відповідні спроможності розширюються.

Також для протидії повітряним цілям застосовуються літаки Mirage. Для обох платформ критично важливо підтримувати достатній резерв боєприпасів на кілька місяців уперед.

До слова, Україна завдяки підтримці Німеччини посилює спроможності для боротьби з російськими реактивними шахедами. Йдеться, зокрема, про оперативні поставки боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для захисту українського неба.

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Теги: авіація перехоплення дрон Євген Хмара Міноборони

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