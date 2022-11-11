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Херсонці зібралися в Одесі і Києві та святкують звільнення рідного міста (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Херсонці зібралися в Одесі і Києві та святкують звільнення рідного міста (відео)
Херсонці сьогодні зібралися біля оперного театру в Одесі
фото з відкритих джерел

У день звільнення Херсона в Одесі зібрався стихійний мітинг

Сьогодні, 11 листопада, українські воїни звільнили від російських окупантів місто Херсон. Херсонці, які через окупацію були змушені покинути рідне місто, сьогодні зібралися у центрі Одеси, аби відсвяткувати цю знакову подію. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Десятки людей зібралися біля Одеського оперного театру. Люди прийшли з прапорами в руках та заспівали гімн України.

Учасники спонтанного мітингу також скандують «Херсон – це Україна», слухають патріотичні пісні та пригощають один одного шампанським.

Також херсонці зібралися відсвяткувати і на Майдані Незалежності у центрі Києва. 

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України офіційно повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: Одеса Херсон деокупація

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