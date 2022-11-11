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На Херсонщину повернулось українське телебачення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщину повернулось українське телебачення
фото ілюстративне

Сигнал українських каналів вже працює в мережі цифрового телебачення Т2

У звільненій від російських загарбників Херсонській області запрацювало українське телебачення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили українське телебачення на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сигнал українських каналів вже працює в мережі цифрового телебачення Т2.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські терористи перед відступом підірвали кілька об’єктів інфраструктури. Зокрема, окупанти пошкодили котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. 

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна телебачення

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