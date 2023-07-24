«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

На Комсомольському проспекті в Москві внаслідок вибуху пошкоджено будівлю

Безпілотник влучив у будівлю навпроти штаб-квартири ГРУ

Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу на один цікавий момент у ранковій атаці безпілотників на Москву. Своїми спостереженнями від поділився у Twitter.

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Грозєв зазначив, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Журналіст-розслідувач опублікував карту, на якій позначено, куди влучив безпілотник і де розташовано російське ГРУ.

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Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Зокрема, на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Також місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

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Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.