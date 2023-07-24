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«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
На Комсомольському проспекті в Москві внаслідок вибуху пошкоджено будівлю
фото: скріншот із відео

Безпілотник влучив у будівлю навпроти штаб-квартири ГРУ

Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу на один цікавий момент у ранковій атаці безпілотників на Москву. Своїми спостереженнями від поділився у Twitter.

Грозєв зазначив, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Журналіст-розслідувач опублікував карту, на якій позначено, куди влучив безпілотник і де розташовано російське ГРУ.

«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони фото 1

Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Зокрема, на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Також місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.

Теги: вибух росія безпілотник Христо Грозев

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