Хто контролює Мар’їнку: дані розвідки Британії

Все, що залишилось від Мар’їнки після приходу РФ

Мар’їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року

Останніми тижнями сили РФ «поступово просуваються через руїни Мар’їнки» на Донеччині. Росія зараз, ймовірно, «контролює більшу частину забудованої території». Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

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Зазначається, що «українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста».

Розвідники наголосили, що Мар’їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона «повністю зруйнована»: кадри з дронів показують, що «переважна більшість будівель перетворена на руїни».

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«Відновлення дій Росії в Мар’їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля», – зазначають в міноборони Британії.

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту з початку вторгнення, і бої серед руїн тривали майже щодня. Українські військові заявляли, що чеченські підрозділи перебувають у різних точках на лінії фронту в Донецькій області.

Нагадаємо, 1 грудня низка російських ЗМІ почала поширювати інформацію, що окупанти нібито повністю захопили Мар'їнку. Аналітики ISW зазначили, дані геолокації вказують на те, що російські сили контролюють не менше 74% міста.