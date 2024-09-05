У Київській області працює ППО

Також тривога є і в інших областях України

У Київській області триває повітряна тривога, оголошена через атаку з боку Росії ударними дронами. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні КОВА.

Тривога оголошена пізно ввечері 4 вересня, і сигнал чутно не лише в Київській області, але й в інших частинах України.

Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.

Нагадаємо, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри це, вона працювала у звичному режимі.