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Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
фото з відкритих джерел

Негода триватиме до кінця доби

У Києві та області в найближчу годину очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначають синоптики, негода триватиме до кінця доби. Також через погані погодні умови оголошено жовтий рівень небезпеки.

Негода триватиме до кінця доби
Негода триватиме до кінця доби
фото: Укргідрометцентр

Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

Нагадаємо, на більшій частині України буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях.

Як повідомлялося, у столичному парку імені Тараса Шевченка впало дерево внаслідок поривів вітру, четверо людей постраждали.

До слова, дані Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service свідчать про те, що липень 2024 року став другим найспекотнішим за всю історію спостережень.

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Теги: негода погода прогноз погоди Укргідрометцентр Київ Київщина столиця

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