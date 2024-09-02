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Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги
Станція метро «Святошин» працює у звичайному режимі
фото з відкритих джерел

Київський метрополітен попередив про тимчасові обмеження

Унаслідок ранкової атаки на столицію пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри  це, вона працює у звичному режимі. Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

«Станція метро «Святошин» працює у звичайному режимі, пасажирські перевезення забезпечені», – йдеться в повідомленні.

Тимчасово обмежено вихід із підземного переходу (до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3).

Як зазначає пресслужба, у результаті ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами.

Загалом у ніч на 2 вересня на станціях метрополітену укривалися понад 5300 людей, з них 686 – діти.

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

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Теги: Київ метро ракетна атака

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