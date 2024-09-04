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Повітряна тривога по всій Україні: Росія запустила дрони та ракети

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Повітряна тривога по всій Україні: Росія запустила дрони та ракети
Слід пройти в укриття
фото з відкритих джерел

Наразі майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

 У ніч на 4 вересня по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів та ракет. За даними моніторингового каналу «Карта повітряних тривог» та Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА були зафіксовані у повітряному просторі України ще з вечора 3 вересня.

О 01:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. Станом на ранок, ракети вже було помічено над територією України.

Зокрема, о 04:42 група ворожих ракет рухалась у південно-західному напрямку над Чернігівською областю, після чого через три хвилини було оголошено загрозу для Київської області.

Також, повідомляють про вибухи у Львові. 

Українці закликаються дотримуватись заходів безпеки та негайно ховатися в укриттях у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо,  у Києві пролунали вибухи.

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Теги: росія тривога

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