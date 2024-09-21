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Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15
Рятувальники працюють на місці удару
фото: ДСНС

Восьмеро людей госпіталізовані до лікарні

Станом на 01:01, кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого – легкий», – йдеться в повідомленні.

Мер додав, що вісім постраждалих госпіталізовані.

Наразі на місці подій працюють прокурори та слідчі та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Нагадаємо, окупанти вдарили КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки (оновлено).

 

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Теги: окупанти Ігор Терехов Харків

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