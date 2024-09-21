Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15
Восьмеро людей госпіталізовані до лікарні
Станом на 01:01, кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого – легкий», – йдеться в повідомленні.
Мер додав, що вісім постраждалих госпіталізовані.
Наразі на місці подій працюють прокурори та слідчі та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
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