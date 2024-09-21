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Кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми людей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми людей
У Харкові вже сім постраждалих
фото: ДСНС

Наразі відомо про вісьмох постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу зросла до восьми. Серед них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина госпіталізована. Про це повідомив мер Харкова Іван Терехов та Харківська обласна прокуратура.

За уточненою інформацією по Харкову було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. 

«Четверо постраждалих, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес. На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована», – йдеться в повідомленні.

Пізніше, в Харківській прокуратурі уточнили, що кількість постраждалих зросла до восьми людей.

Крім того, четверо пацієнтів лікарні, розташованої поблизу місця влучання, також звернулися за медичною допомогою через легкі осколкові поранення. Лікарі надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали удару по Харкову.

Теги: окупанти поранення дитина стрес

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