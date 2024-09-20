Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу
На місці працюють рятувальники
фото з відкритих джерел

Одна із керованих авіабомб впала біля медичного закладу

Сьогодні, 20 вересня, близько 22:40 ворог здійснив три ракетні удари по Харкову. Мер міста, Ігор Терехов, повідомив, що атака була проведена двома авіаційними бомбами КАБ.

Основний удар припав на центральну частину міста, зокрема в районі медичних закладів.

«Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами. Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Харкова заявив, що два удари були завдані по Шевченківському району, ще один – по Київському. Екстрені служби вже працюють на місці подій. На момент повідомлення дані про постраждалих ще уточнювалися, однак є інформація, що внаслідок атаки є постраждалі.

Мешканців Харкова закликають бути обережними, оскільки можливі повторні атаки.

Нагадаємо, сьогодні  окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки України постійно ловить колаборантів та зрадників Батьківщини
Росія завжди дурить. То на що розраховують зрадники України?
31 серпня, 14:47
Комбат Роберт Бровді на конференції YES-2024
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні Інтерв’ю
17 вересня, 19:35
Наслідки ворожої атаки уточнюються
У Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені
24 серпня, 22:31
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
25 серпня, 04:19
Діючи на замовлення російського куратора, жінка збирала інформацію про місця розташування військових частин
В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ
4 вересня, 18:48
Криміналісти ідентифікували одну з жертв авіаудару по Харкову, завданого 30 серпня 2024 р.
«Згоріла у власній квартирі». Від авіаудару по Харкову загинула мама військового
31 серпня, 13:12
Цієї ночі у деяких містах працювали рятувальники
Вибухи у Дніпрі та Чернігові: головне за ніч
3 вересня, 07:56
На місці працюють рятувальники
Окупанти обстріляли КАБами Харків: є влучання у трьох районах (оновлено)
19 вересня, 05:59
На Торецькому напрямку ворог втратив професійну армію
«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька
Вчора, 11:52

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2024 року
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
Окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу
Окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу
На Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників
На Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
У Дніпрі окупанти пошкодили будівлю освітнього центру
У Дніпрі окупанти пошкодили будівлю освітнього центру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
47K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
22K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
12K
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки
11K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна

Новини

Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Вчора, 13:54

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua