Окупанти обстріляли Харків: одна з бомб впала біля медзакладу

Одна із керованих авіабомб впала біля медичного закладу

Сьогодні, 20 вересня, близько 22:40 ворог здійснив три ракетні удари по Харкову. Мер міста, Ігор Терехов, повідомив, що атака була проведена двома авіаційними бомбами КАБ.

Основний удар припав на центральну частину міста, зокрема в районі медичних закладів.

«Маємо інформацію про удар по Харкову двома КАБами. Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Харкова заявив, що два удари були завдані по Шевченківському району, ще один – по Київському. Екстрені служби вже працюють на місці подій. На момент повідомлення дані про постраждалих ще уточнювалися, однак є інформація, що внаслідок атаки є постраждалі.

Мешканців Харкова закликають бути обережними, оскільки можливі повторні атаки.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки.