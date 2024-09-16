Росіяни в окупованій Донецькій області вводять комісію за комуналку

У тимчасово окупованій Донецькій області ворог створює «нововведення» – комісію за комуналку

З 1 жовтня пошта «Донбасу» почне стягувати комісію при оплаті житлово-комунальних послуг. Мешканцям окупованої території доведеться платити на 1,5% більше, навіть за послуги, які фактично не надаються. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Більше того, комісія у будь-якому випадку має становити не менше 20 російських грошових папірців. Чим зумовлене таке покращення окупанти не пояснюють», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначають, що такі «нововведення» є черговим прикладом здирництва окупантів. Водночас у багатьох районах Донецька, як і раніше, відсутнє водопостачання, але квитанції на оплату продовжують надходити.

ЦНС закликає громадян допомагати виявляти колаборантів та надавати інформацію про позиції ворога.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Конотоп дронами-камікадзе.