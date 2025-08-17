Головна Країна Події в Україні
Китай планує відкрити школу на окупованій Луганщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росіяни пропонують китайцям окуповані території України як майданчик для навчання
У КНР старша школа є платною, тому деякі китайські батьки шукають дешевші альтернативи за кордоном

Росія разом із Китаєм планують створити освітній анклав на тимчасово окупованій Луганщині. Там мають відкрити школу на 300 місць для дітей із КНР, а в майбутньому – розширити проєкт, інтегрувавши китайських студентів та бізнес. Як повідомляє NV із посиланням на дані Східної правозахисної групи, китайські структури вже зареєстрували юридичну особу та шукають приміщення під навчальний центр через Російський фонд розвитку території, передає «Главком».

За словами окупаційного функціонера Олега Коваля, у КНР старша школа є платною, тому деякі китайські батьки шукають дешевші альтернативи за кордоном. Росіяни ж пропонують окуповані території України як майданчик для навчання.

У червні 2025 року представники Китаю зустрілися з керівником окупаційного «міністерства освіти ЛНР» Іваном Кусовим. Там обговорювали не лише відкриття школи, а й можливість навчання китайських студентів у місцевих університетах, створення спільних підприємств та бізнес-проєктів.

«Якщо школа буде мінімум на 300 осіб, скільки родин приїде? Скільки фахівців буде залучено?» – зазначає директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова. За її словами, Китай прагне інтегруватися самостійно, розставляючи власних експертів та менеджерів.

Видання нагадує, що активізація контактів КНР із колаборантами відбулася з травня по липень 2025 року. Основна мета співпраці – економічна: окупанти намагаються втягнути Китай та інші азійські країни у «співпрацю» з загарбаними українськими територіями.

Зокрема, на Петербурзькому економічному форумі окупаційні адміністрації підписували «угоди» про вихід на азійські ринки, а в липні «чиновники» з Херсонщини навіть заявили про переговори з «партнерами зі Сходу» щодо експорту рапсу.

Раніше ми писали, що влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  The Financial Times. 

Уряд КНР платитиме родинам по 3600 юанів на кожну дитину віком до трьох років. Цей захід встановили, щоб стимулювати народжуваність у країні.

Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.

Теги: окупанти Китай школа навчання окуповані території

