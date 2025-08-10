Головна Країна Суспільство
Полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації
В окупації добре живеться лише тим українцям, які погодилися працювати у владі чи силових структурах росіян
22-річного юнака окупанти хотіли посадити в тюрму, тому він приєднався до ворожого війська

22-річний мешканець Каховського району Херсонської області приєднався до лав російської армії та воював проти України. Каже, зробити це його змусили, бо окупанти неодноразово затримували, закривали в СІЗО чи підвалі, били катували струмом. Зрештою, «повісили» на нього кілька кримінальних справ, і молодий чоловік отримав не надто втішний вибір – між тюрмою і армією. Після першого ж бойового завдання потрапив у полон до ЗСУ. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Дмитру Карпенку, юнак, який три роки прожив у окупованому селі, розповів, кому з українців живеться добре на підконтрольній Росії території.

«В окупації хто живе добре? Люди, які працюють на них (на росіян, – ред.). Хто працює в адміністрації, головою сільради, поліцейським, у федеральній службі. У них зарплати достойні», – пояснив молодий чоловік.

Сам полонений працював на полях різноробом. Бо для легальної роботи потрібен був російський паспорт та військовий квиток. Паспорт хлопець зрештою таки отримав, щоб менше привертати увагу силовиків, але це його не врятувало.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у рамках кримінального провадження перевіряє факти можливої державної зради та не організації оборонних рубежів на Півдні України на момент вторгнення армії РФ.

До слова, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

