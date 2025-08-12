Головна Світ Економіка
Трамп відтермінував указом запровадження тарифів для Китаю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп підписав указ
Тарифи мали б набути чинності 12 серпня

Президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий наказ, який продовжує дію припинення тарифів на китайські товари ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа.

За словами президента, всі інші умови торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються незмінними.

«Я щойно підписав виконавчий наказ, який продовжить припинення тарифів на Китай ще на 90 днів. Всі інші елементи Угоди залишаються без змін. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – зазначив Трамп у своїй заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року. 

Він відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном.

До слова, Китай в рамках торгової угоди хоче, щоб США послабили експортний контроль над чіпами напередодні можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном. 

Джерела розповіли журналістам, що китайські офіційні особи передали Вашингтону, що Пекін хоче послаблення обмежень на чіпи пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). На думку американських експертів, це надасть КНР конкурентну перевагу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Зауважио, на тлі переговорів Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. У червні стало відомо, що представники Пекіну та Вашингтону погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

За даними газети The Washington Post, адміністрація президента США пішла на низку поступок КНР через бажання уникнути загострення відносин.

Нещодавно Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він отримав запрошення відвідати Китай.

Пізніше глава Білого дому не виключив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року, якщо торгову угоду буде досягнуто.

Теги: тарифи експорт Китай Дональд Трамп

