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Передача Китаєм зброї Росії стане чітким сигналом для всього світу – Держдеп

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Передача Китаєм зброї Росії стане чітким сигналом для всього світу – Держдеп
США закликають Китай не підтримувати РФ у війні проти України
фото з відкритих джерел

США попередили Китай про наслідки передачі зброї Росії

Надання Китаєм будь-якої летальної зброї Росії – незалежно від конфігурації – матиме трагічні наслідки та одразу викликає запитання з боку інших країн щодо справжньої політики офіційного Пекіна. Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України», – зауважив представник Держдепу.

Водночас, за його словами, це також було б «дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні». Бо в такому разі, продовжив Прайс, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу.

Представник Держдепартаменту США підкреслив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому КНР підтримує Росію в інші способи, в тому числі надає економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою.

«Усе це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні», – підкреслив представник адміністрації США.

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс підтвердив ймовірність того, що Китай надішле летальну допомогу Росії у війні проти України. 

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Теги: росія США зброя війна Китай

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