  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Киянин вчинив стрілянину у Буковелі: поліція не побачила криміналу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Поліцейські вилучили зброю у киянина і проводять перевірку

    Поліцейські встановили особу правопорушника, який прямо на ґанку готельного номера стріляв із зброї і склали на нього адміністративні протоколи. Про це повідомила пресслужба поліції.

    Нагадаємо, у Буковелі двоє чоловіків прямо на ґанку готельного номера стріляли із зброї.

    Поліція Прикарпаття інформує, що 13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на «102», що в селі Поляниця чути постріли. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку.

    Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера.

    Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл, вилучили.

    Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці.

    Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції. Триває перевірка.

    Вирішується питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.

    Теги: Івано-Франківщина поліція повітря стрілянина Буковель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киянин вчинив стрілянину у Буковелі: поліція не побачила криміналу