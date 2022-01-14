Киянин вчинив стрілянину у Буковелі: поліція не побачила криміналу

Поліцейські вилучили зброю у киянина і проводять перевірку

Поліцейські встановили особу правопорушника, який прямо на ґанку готельного номера стріляв із зброї і склали на нього адміністративні протоколи. Про це повідомила пресслужба поліції.

Нагадаємо, у Буковелі двоє чоловіків прямо на ґанку готельного номера стріляли із зброї.

Поліція Прикарпаття інформує, що 13 січня о 22:59 надійшло повідомлення на «102», що в селі Поляниця чути постріли. На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку.

Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера.

Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл, вилучили.

Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці.

Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції. Триває перевірка.

Вирішується питання, щоб позбавити чоловіка дозволу на зберігання та носіння вилученого пристрою.