Заманюють у пастку? Гауляйтер Сальдо зробив заяву про відступ із Херсона

На лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої «цивільної адміністрації» Херсонської області

Незважаючи на те, що рашисти тікають, «влада» заявляє, що здавати місто ЗСУ ніхто не планує

В'їзд для цивільних осіб на Херсонщину закривається на тиждень. Крім того, так зване керівництво області переїжджає на лівий берег Дніпра у зв'язку з підготовкою контрнаступу ЗСУ. Про це заявив колаборант Володимир Сальдо, передають росЗМІ.

Сальдо зазначив, що на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої «цивільної адміністрації» Херсонської області.

Відомо, що виїзд вчителів, лікарів та інших бюджетників із Херсона розпочнеться 19 жовтня. Для розміщення мешканців Херсона, які впланують виїжджати із міста, нібито підготовлені будинки відпочинку на морському узбережжі.

Незважаючи на те, що рашисти тікають з тимчасово окупованого Херсона, Сальдо зазначив, що здавати місто ЗСУ ніхто не планує і загарбники готові до переходу в наступ, але чекають на від'їзд мирних жителів.

Раніше повідомлялося про початок евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.