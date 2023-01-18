Колаборанти закінчилися: окупанти завозять в Україну чиновників із РФ

Мешканці окупованих територій не хочуть співпрацювати з загарбниками

Окупанти відчули дефіцит кадрів на захоплених територіях

Російські окупанти зіткнулися з небажанням мешканців захоплених територій Україні співпрацювати із загарбниками. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, є нестача колаборантів. Через це загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.

Крім того, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

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Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога.

Нещодавно Служба безпеки викрила посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками