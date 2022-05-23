Коли хтось нехтує цінностями, збитки несуть усі: Зеленський закликав бізнес піти з Росії

Іноземним бізнесам варто піти з російського ринку, щоб їхні бренди не асоціювалися з воєнними злочинами

Президент Володимир Зеленський закликає представників іноземного бізнесу піти із російського ринку у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це він заявив у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський наголосив, що від дій Росії збитки несуть усі.

«Потрібно створити прецедент виходу іноземних бізнесів з російського ринку. Щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення. Тим більше коли починається повномасштабна війна, дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Збитки несуть усі», – сказав президент.

Своєю чергою глава держави закликав іноземні бізнеси заходити на український ринок.

«З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, але і доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші позиції, ваші бренди тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримуєте захист свободи», – зазначив Зеленський.

Він додав, що представники іноземних компаній можуть звернутися до членів української делегації у Давосі та ознайомитися з детальними переліком тих перспектив, які Україна відкриває для бізнесів.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.