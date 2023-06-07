Чи залишиться Крим без дніпровської води? Відповідь Міністерства довкілля

Водопостачання в Криму залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі

Водопостачання в Криму залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра довкілля Михайло Хорєв.

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«Кримський канал брав воду з Каховського водосховища. Все залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі. З того, що ми бачимо на відео (зруйнованої дамби), я припускаю, що рівень води спаде до дна», – пояснив заступник міністра.

Як зазначив еколог, в якому стані наразі дамба, яка перебуває на дні, ніхто не знає, проте рівень води швидше за все впаде.

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«Потроху з тріщин вода витікає, під напором розбиває дно, розбиває стінки. Враховуючи об’єм води і швидкість, вода продовжує робити свою справу. З цього моя і думка. Руйнації продовжуються весь день», – розповів Хорєв.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області може призвести до проблем із постачанням води до Криму. Про це повідомив окупаційний очільник Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

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До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.