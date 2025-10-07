Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів

Суд встановив беззаперечні факти завдавання ударів

У Харкові колишнього співробітника Слобідського районного ТЦК та СП, військовослужбовця Сергія Воловика, засудили до трьох років обмеження волі за побиття вчителя під час перевірки облікових документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Суддя Салтівського районного суду Харкова Наталя Новіченко зауважила, що своїми діями Воловик «підірвав довіру громадян до органів ТЦК та СП», а його поведінка «сприйнята суспільством як зловживання владою та прояв безкарності, що викликає страх, обурення та відчуження у населення».

Суд встановив беззаперечні факти завдавання ударів, спираючись на покази свідків і підтвердження самого обвинуваченого та докази – відеозапис. Згідно з висновками експертиз, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження на тулубі.

Також у вироку йдеться, що пом'якшувальних обставин не встановлено: щире каяття та сприяння слідству, на які вказувалося в обвинувальному акті, «не знайшли свого підтвердження в судовому розгляді».

Зазначається, що цивільний позов задоволено частково – 150 тис. моральної шкоди. Також обвинувачений має компенсувати потерпілому 21 тис. грн за правничу допомогу. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

До слова, правоохоронці встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного громадянина.