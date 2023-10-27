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Польські механіки ремонтують техніку ЗСУ поблизу лінії фронту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські механіки ремонтують техніку ЗСУ поблизу лінії фронту
Поляки не відчувають себе героями «у порівнянні з тим, що роблять українці»
Фото: скріншот відео 110 окремої механізованої бригади ім. Безручка/Facebook

Дрібні несправності усуваються прямо на місці, а складні потребують відправки на ремонт до Польщі

Група фахівців Польської зброярської групи ремонтує військову техніку, передану Україні, у безпосередній близькості до лінії фронту. Про це повідомляє PAP.

У публікації йдеться, що фахівці щойно повернулися з одного з місць бойових дій, де провели тиждень, обстежуючи пошкоджену техніку та усуваючи дрібні несправності. Працівники компанії PGZ Serwis Orel обслуговують, серед іншого, гарматні гаубиці Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz, що постачаються з Польщі.

Їхнім завданням є перевірка технічного стану техніки, що використовується ЗСУ, на основі чого приймається рішення про подальші дії. Дрібні несправності вони усувають на місці, більші – в майстернях в Україні, а найбільш пошкоджені машини, які потребують спеціалізованого обладнання, відправляються на ремонт до Польщі.

Зазначається, що польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженнями, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.

«Гаубиці Krab вже перевищили свій ресурс у декілька разів. Ця техніка дуже ефективно виконує своє завдання. На жаль, це призводить до того, що наша техніка викликає дуже сильний інтерес у протилежної сторони. Росіяни інтенсивно полюють за нею», – розповів співрозмовник PAP.

При цьому польські спеціалісти зазначають, ще не відчувають себе героями «у порівнянні з тим, що роблять українці».

«Нам доводиться виконувати завдання на полігоні російської артилерії, але те, що роблять українці, не можна порівняти навіть зі словом «мужність», – сказав керівник технічної групи.

Він зазначив, що поляки працюють в Україні, дотримуючись правил безпеки та намагаючись не викликати інтерес протилежної сторони.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: машини ремонт танки ЗСУ фронт війна

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