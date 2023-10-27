Польські механіки ремонтують техніку ЗСУ поблизу лінії фронту

Поляки не відчувають себе героями «у порівнянні з тим, що роблять українці»

Дрібні несправності усуваються прямо на місці, а складні потребують відправки на ремонт до Польщі

Група фахівців Польської зброярської групи ремонтує військову техніку, передану Україні, у безпосередній близькості до лінії фронту. Про це повідомляє PAP.

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У публікації йдеться, що фахівці щойно повернулися з одного з місць бойових дій, де провели тиждень, обстежуючи пошкоджену техніку та усуваючи дрібні несправності. Працівники компанії PGZ Serwis Orel обслуговують, серед іншого, гарматні гаубиці Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz, що постачаються з Польщі.

Їхнім завданням є перевірка технічного стану техніки, що використовується ЗСУ, на основі чого приймається рішення про подальші дії. Дрібні несправності вони усувають на місці, більші – в майстернях в Україні, а найбільш пошкоджені машини, які потребують спеціалізованого обладнання, відправляються на ремонт до Польщі.

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Зазначається, що польська техніка, яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженнями, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.

«Гаубиці Krab вже перевищили свій ресурс у декілька разів. Ця техніка дуже ефективно виконує своє завдання. На жаль, це призводить до того, що наша техніка викликає дуже сильний інтерес у протилежної сторони. Росіяни інтенсивно полюють за нею», – розповів співрозмовник PAP.

При цьому польські спеціалісти зазначають, ще не відчувають себе героями «у порівнянні з тим, що роблять українці».

«Нам доводиться виконувати завдання на полігоні російської артилерії, але те, що роблять українці, не можна порівняти навіть зі словом «мужність», – сказав керівник технічної групи.

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Він зазначив, що поляки працюють в Україні, дотримуючись правил безпеки та намагаючись не викликати інтерес протилежної сторони.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.