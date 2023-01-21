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Командувач ВМС назвав цілі для українського флоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Командувач ВМС назвав цілі для українського флоту
Віцеадмірал Олексій Неїжпапа анонсував удари по російському флоту
фото: ВМС ЗСУ

ВМС готові знищувати ворожі крейсери, катери, фрегати 

Усе, що має прапор Російської Федерації, є зараз ціллю для Військово-Морських сил Збройних сил України. Про це заявив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він нагадав про те, як у березні в генштабі РФ повідомили, що українські Військово-Морські сили припинили своє існування. А вже наступного місяця флагман чорноморського флоту країни-агресора крейсер «Москва» пішов на дно.

«Усе, що має прапор Російської Федерації – для Військово-Морських Сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен», – наголосив Неїжпапа.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023-го Збройні сили України знищили 17 ворожих кораблів і катерів.

Нагадаємо, 22 грудня у Росії спалахнула пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов».

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер «Москва» затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня в районі острова Зміїний двома ракетами «Нептун». 

Ракетний крейсер «Москва» був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. За даними РНБО України з 510 осіб, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58. 

Читайте також: «Москва» згоріла і втонула: нові деталі знищення флагмана російського флоту
Теги: флот ЗСУ війна росія

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