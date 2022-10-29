Норвезький суд залишив під вартою сина друга Путіна

Суд відтермінував звільнення Якуніна з-під варти

Апеляційний суд у Норвегії після скарги сторони обвинувачення змінив своє рішення відпустити з-під варти Андрія Якуніна, сина Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна. Андрія Якуніна підозрюють в незаконному стеженні за допомогою безпілотника.

Згідно з ухвалою від 27 жовтня, Якунін знаходитиметься під вартою доти, поки його справу розгляне Верховний суд, повідомила місцева телекомпанія TV2.

Адвокат Якуніна збирається оскаржити рішення апеляції. Оскільки суд погодився з захистом, що дрони не підпадають під заборону на літальні апарати, він вважає, що немає підстав для відтермінування звільнення Якуніна з-під варти.

Нагадаємо, Якуніна затримали в Норвегії в середині жовтня за запуск дрона над архіпелагом Шпіцберген. Адвокати успішно оскаржили його тримання під вартою, вказавши нечіткість у законодавстві та подвійне громадянство: мовляв до нього не повинні застосовуватися ті ж санкції, що й до решти росіян, бо він має також громадянство Великобританії. Служба безпеки поліції Норвегії (PST) подала апеляцію на це рішення.

Норвегія заборонила росіянам використовувати безпілотники у своєму повітряному просторі незабаром після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Останнім часом у Норвегії неодноразово фіксували польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу.

Восени сталося вже кілька випадків, коли норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. Деяких уже відпустили на свободу, інші залишаються під арештом.

Нагадаємо також, що Норвезьке імміграційне управління (UDI) призупинило розгляд заяв від громадян Росії на надання притулку через розробку нових правил.

До слова, Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.