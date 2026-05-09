Командування РФ наказало окупантам вийти на околиці Краматорська до кінця травня

Противник намагається нарощувати сили, перекидаючи нові підрозділи, та систематично пробує просочитися в українську оборону

Окупаційне командування поставило своїм силам завдання захопити підступи до Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко, посилаючись на дані розвідки, пише «Главком».

Косенко зазначила, що такі плани виглядають малореалістичними, оскільки темпи просування ворога не відповідають його амбіціям, а місцеві командири РФ часто звітують про успіхи, яких немає насправді. Водночас українські військові очікують зростання тиску поблизу Віролюбівки та Майського.

Також про складну ситуацію на Краматорському напрямку повідомив в.о. командира батальйону 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ з позивним «Туман». За його словами, противник постійно проводить ротації та перекидає додаткові резерви, намагаючись вклинитися в українську оборону. Особливу активність ворог проявляє за несприятливої погоди, використовуючи лісосмуги для маскування на звичних маршрутах руху.

Військовий зауважив, що через значну протяжність «сірої зони» обидві сторони конфлікту активно застосовують наземні роботизовані системи для логістичних потреб. При цьому використання важкої бронетехніки окупантами зараз є рідкісним явищем. Зокрема, під час однієї з останніх штурмових спроб ворога українським операторам БпЛА вдалося виявити та знищити танк Т-72Б3.

Як відомо, російські війська вже перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, тому значного загострення найближчим часом не очікується. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами речника, окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси.

Нагадаємо, Кремль не полишає намірів продовжувати агресію та готує підґрунтя для нових наступальних дій. Російська влада планує збільшити чисельність окупаційного контингенту, зокрема шляхом активізації мобілізаційних заходів усередині країни.

За словами українського лідера, під час звіту очільника ГУР Олега Іващенка було представлено перехоплені документи Генштабу РФ. Ці папери свідчать про те, що навіть усередині російського військового командування визнають неможливість реалізувати плани, поставлені політичним керівництвом. Зеленський підкреслив, що Збройні сили України успішно виснажують ворога: наступальний ресурс окупантів планомірно знищується, а частка безповоротних втрат у лавах армії РФ сягнула критичної позначки – близько 60% від їхнього загального обсягу.