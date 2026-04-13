Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська

Партизани заявили про активну роботу командного пункту

Російські військові розгорнули штаб управління підрозділу в будівлі закритої лікарні у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху «АТЕШ» у соціальних мережах.

За даними агентів руху, російські військові нещодавно зайняли будівлю закритої районної лікарні міста. На місці зафіксовано активне пересування військовослужбовців, роботу засобів зв’язку та інші ознаки функціонування командного пункту.

У «АТЕШ» зазначили, що таким чином медична інфраструктура міста використовується в інтересах окупаційних військ. «Медична інфраструктура міста вилучається на користь окупаційних військ, залишаючи жителів без доступу до медичної допомоги. До окупації в місті працювали дві лікарні - зараз районна закрита, і замість того, щоб повернути її жителям, окупанти передають будинок під військові потреби. Центральна лікарня і так не справляється з потоком пацієнтів», – зауважили в «АТЕШ».

У партизанському русі наголосили, що розміщення військового штабу в цивільному медичному закладі є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. «Окупанти не відкривають лікарні для людей, вони забирають їх для своєї армії», - наголосили в «АТЕШ».

Раніше, агенти партизанського руху провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму. Під час спостереження агенти зафіксували актуальне розташування винищувачів Су-30, зокрема стоянки літаків, укриття та маршрути їхнього пересування територією бази. Також було зібрано дані про об’єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування авіабази