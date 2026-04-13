Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська
Російські військові використовують медзаклад для управління підрозділом
фото anadolu.tr

Партизани заявили про активну роботу командного пункту

Російські військові розгорнули штаб управління підрозділу в будівлі закритої лікарні у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху «АТЕШ» у соціальних мережах.

Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська фото 1
фото: «Атеш»/Telegram

За даними агентів руху, російські військові нещодавно зайняли будівлю закритої районної лікарні міста. На місці зафіксовано активне пересування військовослужбовців, роботу засобів зв’язку та інші ознаки функціонування командного пункту.

У «АТЕШ» зазначили, що таким чином медична інфраструктура міста використовується в інтересах окупаційних військ. «Медична інфраструктура міста вилучається на користь окупаційних військ, залишаючи жителів без доступу до медичної допомоги. До окупації в місті працювали дві лікарні - зараз районна закрита, і замість того, щоб повернути її жителям, окупанти передають будинок під військові потреби. Центральна лікарня і так не справляється з потоком пацієнтів», – зауважили в «АТЕШ».

У партизанському русі наголосили, що розміщення військового штабу в цивільному медичному закладі є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. «Окупанти не відкривають лікарні для людей, вони забирають їх для своєї армії», - наголосили в «АТЕШ».

Раніше, агенти партизанського руху провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму. Під час спостереження агенти зафіксували актуальне розташування винищувачів Су-30, зокрема стоянки літаків, укриття та маршрути їхнього пересування територією бази. Також було зібрано дані про об’єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування авіабази

Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська
Окупанти розмістили штаб у закритій лікарні Скадовська
Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі
Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії
Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії

