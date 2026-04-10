«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті

За даними президента, Путін почав кидати в Україну резервні сили своєї армії

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі поточної ситуації на фронті та нову стратегію Кремля щодо нарощування окупаційного контингенту. За словами глави держави, попри великі втрати, чисельність російських військ в Україні зростає за рахунок залучення сил, які раніше вважалися недоторканним резервом. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський звернув увагу на специфічну математику війни, яку зараз демонструє агресор.

«Загалом ми бачимо цікаву ситуацію: за місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає. Тобто ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання», – зазначив президент.

Рішення Путіна кинути в бій стратегічні резерви президент назвав «ризикованим кроком» для самої Росії. Використовуючи ці сили в Україні, Кремль фактично залишає без належного захисту власні кордони з іншими державами.

«І ми це обговорювали з Головнокомандувачем і начальником Генштабу – як протидіємо. Вважаємо, що для «рускіх» це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста. Але тим не менш вони на це пішли», – розповів Зеленський.

Під час наради з Головнокомандувачем Олександром Сирським та командувачем Об’єднаних сил Андрієм Гнатовим було проаналізовано оновлені військові мапи противника. Стало відомо, які саме міста є пріоритетними цілями Кремля на найближчий час.

«Нещодавно ми із Сирським і Гнатовим також дивилися на нові російські військові мапи. Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою – у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для «рускіх» це зробити», – підсумував Зеленський.

Також на зустрічі Зеленський розповів про результати останніх операцій в тилу ворога та назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги.

Зеленський також прокоментував безпекову ситуацію на кордонах України, зокрема навколо Придністров’я та на південних рубежах. Глава держави був змушений дати пояснення після нещодавнього інтерв’ю заступника глави Офісу президента Паліси, яке викликало дискусії щодо можливих загроз на Вінниччині.

