СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську

За даними слідства, освітянка передавала ворогу дані про місцеперебування українських військ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині інформаторку російських спецслужб. Нею виявилась заступниця директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки окупантів по Краматорську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, освітянка потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни.

«Улітку минулого року ФСБ «активувала» співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті. Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть правоохоронці, жінка також намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов. Зібрані відомості вона через месенджер передавала російському куратору у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій для потенційних ударів ворога.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

