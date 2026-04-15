СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
За даними слідства, освітянка передавала ворогу дані про місцеперебування українських військ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині інформаторку російських спецслужб. Нею виявилась заступниця директора місцевої школи, яка коригувала ракетно-дронові атаки окупантів по Краматорську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, освітянка потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни.

«Улітку минулого року ФСБ «активувала» співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті. Для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть правоохоронці, жінка також намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов. Зібрані відомості вона через месенджер передавала російському куратору у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій для потенційних ударів ворога.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки. Зловмисник коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони на Покровському напрямку.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня 2026 року. За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3».

Читайте також

Спецслужба затримала обох організаторів оборудки та їхнього спільника
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
16 березня, 18:15
СБУ зупинила підготовку атаки РФ на одну з найбільших ТЕС
СБУ затримала російського агента, який готував удар по ТЕС: деталі
18 березня, 12:19
Росія атакувала авіабомбами житлові квартали Слов’янська
Окупанти вдарили по Слов’янську фугасними бомбами: подробиці
20 березня, 22:13
Діяльністю іноземної агентури керував Золтан Андре
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня, 15:46
Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41
Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
25 березня, 09:52
Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці
Донеччина залишиться без води? Що відомо про наслідки знищення греблі на Сіверському Дінці
25 березня, 12:40
Як пояснив глава держави, Росія заявляє, що вона нібито за два місяці зможе захопити усю Донецьку область
Україна має два місяці, щоб вийти з Донбасу. Зеленський розповів про новий ультиматум РФ
31 березня, 17:57
Кремль намагається зупинити евакуацію вигадками про викрадення дітей
Методички переписали: ворожа пропаганда змінила «розіп’ятого хлопчика» на «немовлят у сумках» (відео)
3 квiтня, 15:00

Кримінал

Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру
Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
