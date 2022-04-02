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    Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів

    Німецька влада розглядає можливість видворення &laquo;значної кількості&raquo; російських дипломатів - Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів
    Німецька влада розглядає можливість видворення «значної кількості» російських дипломатів
    фото з відкритих джерел

    У німецькому уряді обговорюють різні варіанти

    Низка європейських країн оголосила про. Тепер таку й Влада Німеччина розглядає можливість висилки російських дипломатів-шпигунів. Про це повідомляє видання Suddeutsche Zeitung.

    Мовиться про видворення «значної кількості» дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

    У німецькому уряді обговорюють різні варіанти. Мають все вирішити, домовившись з офісом канцлера, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ, але це поки неможливо. Уряд має розбіжності, чи є сенс у такій ініціативі.

    Політична директорка Міністерства закордонних справ країни Тьорвен Беллман розповідала про «пакет рішень», який також може включати відкликання акредитації у співробітників посольства Росії.

    Нагадаємо, Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну.

    Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.

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    Теги: ЄС росія окупанти дипломатія Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів