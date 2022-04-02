Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів

У німецькому уряді обговорюють різні варіанти

Низка європейських країн оголосила про. Тепер таку й Влада Німеччина розглядає можливість висилки російських дипломатів-шпигунів. Про це повідомляє видання Suddeutsche Zeitung.

Мовиться про видворення «значної кількості» дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

У німецькому уряді обговорюють різні варіанти. Мають все вирішити, домовившись з офісом канцлера, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ, але це поки неможливо. Уряд має розбіжності, чи є сенс у такій ініціативі.

Політична директорка Міністерства закордонних справ країни Тьорвен Беллман розповідала про «пакет рішень», який також може включати відкликання акредитації у співробітників посольства Росії.

Нагадаємо, Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну.

Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.