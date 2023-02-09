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Компанія Маска заборонила ЗСУ використовувати Starlink. Банкова відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Компанія Маска заборонила ЗСУ використовувати Starlink. Банкова відреагувала
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Starlink та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заборону компанії Маска використовувати Україні Starlink у військових цілях. Про це він написав у Twitter.

«Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її «права» на вбивства, захоплення територій. Starlink та пані Шотвелл (директорка SpaceX – «Главком»), бажано обрати конкретну опцію», – йдеться в повідомленні.

Компанія Маска заборонила ЗСУ використовувати Starlink. Банкова відреагувала фото 1

Нагадаємо, компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. Так зазначили, що використання безпілотників Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска заявляла про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України та просила Пентагон взяти це на себе.

Згодом Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні.

Теги: Михайло Подоляк Офіс президента Ілон Маск

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