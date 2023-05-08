Побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік

Уряд затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла

Житлові приміщення, зокрема, отримають і працівники підприємств, які були релоковані в безпечні регіони

Уряд розширив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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«Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування», – вказали у відомстві.

Як зазначається, житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, які були релоковані в безпечні регіони. Також зазначена допомога буде надватися ВПО, які належать до вразливих верств населення.

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Уряд затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До них, зокрема, належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України пояснили, як діяти у разі виникнення проблем після оформлення документів, що засвідчують статус ВПО.