Побільшало категорій переселенців, які можуть отримати тимчасове житло: перелік
Житлові приміщення, зокрема, отримають і працівники підприємств, які були релоковані в безпечні регіони
Уряд розширив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування», – вказали у відомстві.
Як зазначається, житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, які були релоковані в безпечні регіони. Також зазначена допомога буде надватися ВПО, які належать до вразливих верств населення.
Уряд затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До них, зокрема, належать:
- особи з інвалідністю;
- особи віком понад 60 років;
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
- особи, які самостійно виховують дитину;
- сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
- багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України пояснили, як діяти у разі виникнення проблем після оформлення документів, що засвідчують статус ВПО.
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