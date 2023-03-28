Нове житло для переселенців. На Західній Україні запускають масштабний проєкт

Попередньо, є намір влади звести 3-5 поверхові будинки, у яких середня площа квартир становитиме 38-50 кв. м

Міська влада знайшла вільну земельну ділянку, безпосередньо під будівництво помешкань планують виділити п’ять гектарів

Депутати Хмельницької міської ради підтримали залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) під будівництво житла для внутрішньо-переміщених осіб у Хмельницькому. Як повідомляє «Главком», сьогодні за відповідне рішення проголосувала більшість депкорпусу на позачерговій сесії.

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Місто отримає від міжнародного донора 8,4 млн євро у вигляді гранту. Це безповоротні гроші, які будуть сплачуватися НЕФКО напряму підрядній організації, яка виграє тендер на будівництво житла для переселенців.

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Крім цього, обранці уповноважили міського голову Олександра Симчишина від імені Хмельницької міської ради підписувати всі необхідні документи у рамках цього проєкту.

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У коментарі «Главкому» заступник міського голови Микола Ваврищук розповів, що міська влада знайшла вільну земельну ділянку загальною площею 10 га. Безпосередньо під будівництво помешкань планують виділити 5 га. Попередньо, є намір звести 3-5 поверхові будинки, у яких середня площа квартир становитиме 38-50 кв. м.

Посадовець зауважив, що обов’язковою умовою проєкту є здача всіх квартир «під ключ». Тобто внутрішньо-переміщені особи, котрі стоять на обліку у Хмельницькому та потребують житла, після завершення будівництва одержуватимуть квартири з ремонтом та меблями.

Наразі місто готується підписати угоду з НЕФКО щодо реалізації цього проєкту. Потім буде замовлено проєктно-кошторисну документацію, виготовлення якої очікується до кінця червня 2023 року.

Довідково. Міжнародна фінансова організація Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) заснована в 1990 році країнами Північного регіону: Фінляндією, Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Корпорація фінансує екологічні проекти у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Білорусію, Росію та Україну.