ЗСУ ведуть контрнаступ щонайменше на трьох ділянках: ISW повідомив деталі

Росіяни активізували наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках, однак ЗСУ відбили всі атаки на цих напрямках

На Бердянському напрямку українські війська продовжують проводити наступальні операції. Росіяни скаржаться, що удари з боку української артилерії ускладнюють логістику окупаційних військ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, 4 серпня.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни активізували наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках, однак українські війська відбили всі російські атаки на цих напрямках.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута попри щільний вогонь російської артилерії та мінування.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили просуваються біля Кліщіївки і що південна частина населеного пункту знаходиться під контролем України. Російське джерело заявило, що ситуація в Бахмуті є "небезпечнішою, ніж здається" для російських військ через українську стратегію та наступ на північному та південному флангах.

Російські війська безуспішно контратакують українські позиції на північному фланзі Бахмута в надії повернути втрачені позиції в цьому районі. Генштаб України повідомив, що українські сили стримували росіян на південь і південний схід від Іванівського, а також поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.

Станом на 4 серпня, російські війська безуспішно атакували українські позиції на лінії Авдіївка-Донецьк і не здійснили просування вперед. За даними українського Генштабу, Збройні сили України (ЗСУ) успішно відбили ворожі атаки на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського та біля Мар’їнки.

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Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили атакували російські позиції поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку. Російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили штурми біля Урожайного.

Згідно з повідомленнями російських джерел, українські сили проводять обстріли російських тилових районів вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Вогонь української артилерії та РСЗВ ускладнює логістику Росії в цьому районі.

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського, на схід від Урожайного та в напрямку Благодатного.

В Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. «Воєнкор» РФ стверджував, що українські сили просунулися на схід від Роботиного в напрямку Вербового.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

До слова, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог відчайдушно намагається зупинити контрнаступ України.

Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.