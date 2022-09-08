Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
ЗСУ завдають окупантам втрат на кількох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу

Співавтор російського блогу Oryx, який веде список втрат російської армії в Україні, стверджує, що за 6-7 вересня, коли розгорнувся наступ українців у районі Балаклії на Харківщині, російська армія втратила щонайменше 76 одиниць техніки та артилерії.

Оновлення списку російських втрат датується 7 вересня, попереднє оновлення було 5 вересня. Відповідно до цього останнього оновлення, українські сили, зокрема:

  • знищили 6 та захопили ще 6 танків,
  • знищили 20 та захопили 13 бронемашин,
  • збили літак Су-25,
  • захопили дві установки «Град» (БМ-21).

За умовчанням мається на увазі, що це – втрати на всіх ділянках фронту, а не лише в районі Балаклії.

Автори блогу Oryx стверджують, що вносять до списку лише ті втрати, що підтверджені фото- та/або відеоматеріалами.

Днями, за їхніми підрахунками, кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу (зараз – 1023).

Як повідомлялося, в чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Збройні сили України за минулу добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога на півдні, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Читайте також: Українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW

Теги: Харківщина Україна росія війна окупанти наступ літак втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська мета відбити Херсон є амбітною, але можливою 
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Вчора, 18:59
Підрозділи ППО наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА
На Херсонщині окупанти зазнають значних втрат – Генштаб
Вчора, 18:34
Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400
Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400
Сьогодні, 02:21

Події в Україні

Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом
Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
Українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW
Українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW
Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400
Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400
У Мелітополі знищено черговий штаб «Єдиної Росії»
У Мелітополі знищено черговий штаб «Єдиної Росії»
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
104K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
57K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
55K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
41K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
38K
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту