Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні

Кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу

Співавтор російського блогу Oryx, який веде список втрат російської армії в Україні, стверджує, що за 6-7 вересня, коли розгорнувся наступ українців у районі Балаклії на Харківщині, російська армія втратила щонайменше 76 одиниць техніки та артилерії.

Оновлення списку російських втрат датується 7 вересня, попереднє оновлення було 5 вересня. Відповідно до цього останнього оновлення, українські сили, зокрема:

знищили 6 та захопили ще 6 танків,

знищили 20 та захопили 13 бронемашин,

збили літак Су-25,

захопили дві установки «Град» (БМ-21).

За умовчанням мається на увазі, що це – втрати на всіх ділянках фронту, а не лише в районі Балаклії.

Автори блогу Oryx стверджують, що вносять до списку лише ті втрати, що підтверджені фото- та/або відеоматеріалами.

Днями, за їхніми підрахунками, кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу (зараз – 1023).

Як повідомлялося, в чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Збройні сили України за минулу добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога на півдні, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

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